Wechselt Ex-Bayern-Star Wagner nach Österreich?

Absage für den FC Bayern - wegen Liefering?

Zuletzt war der 35-Jährige auch mit der U19 des FC Bayern München in Verbindung gebracht worden. Doch es gab eine Absage des ehemaligen Stürmers. Wie „Sport1“ und „Sportbild“ berichten, habe Wagner bereits einem anderen Klub zugesagt. Handelt es sich hier etwa um den FC Liefering? Seine Entscheidung wird er laut „kicker“ erst nach den letzten beiden Pflichtspielen mit Unterhaching verkünden. Der Klub duelliert sich in dieser Woche in Hin- und Rückspiel mit dem FC Energie Cottbus um den Aufstieg in die 3. Liga.