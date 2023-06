Überschwemmungen forderten steirische Florianis

Der ganze Ferbersbach flutete die Straßen in Hausmannstätten am gestrigen Dienstagabend! Nach dem Starkregen am Nachmittag stieg der Wasserstand seit über zehn Jahren erstmals wieder über zwei Meter und trat über seine Ufer, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Hausmannstätten. Auch der Generationenpark im Ort wurde stark überflutet und muss auch am Mittwoch noch bis auf Weiteres gesperrt bleiben.