Fiorentina gegen West Ham ab 21 Uhr LIVE

Das ist den Toskanern zuletzt im Coppa-Italia-Finale nicht gelungen, in dem man Ende Mai gegen Inter Mailand mit 1:2 verlor. In Prag soll es nun das Team um Kapitän Cristiano Biraghi und die starken Stürmer Arthur Cabral und Nicolas Gonzalez besser machen. Cabral ist mit sieben Treffern Toptorschütze der Conference League. Seit Beginn der ECL-Gruppenphase verzeichneten die Violetten, die im Halbfinale den FC Basel in der Verlängerung niedergerungen hatten, in 14 Spielen zehn Siege, ein Remis und drei Niederlagen.