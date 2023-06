„Schadenfreude empfindet hier wirklich niemand“

Nach dem Auszählungsdebakel herrscht in der SPÖ Aufruhr und Entsetzen. Der ehemalige SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch spricht im krone.tv-Interview mit Jana Pasching davon, dass er zu Beginn dachte, es sei eine Meldung der Tagespresse gewesen. „Weil es so unglaublich ist, dass so etwas überhaupt möglich ist“, so Deutsch. Umso wichtiger sei es, dass es - so groß der Schaden bereits auch ist - eine rasche Schadensbegrenzung gibt, so Deutsch.