Schmid: „Das darfst du dir nicht erlauben!“

Markus Mader (Lustenau-Trainer): „Ich habe schon gemerkt, dass nach dem Ausgleich eine brutale Energie in der Mannschaft spürbar war. Umso schöner war es, dass wir dann noch das 2:1 machen. Von dort haben wir das souverän runtergespielt, nicht viel zugelassen und aufgrund der Verlängerung verdient gewonnen. Wir nehmen das gerne an. Wir hätten nie gedacht, dass es so kommt. Umso schöner ist das jetzt, dass wir am Donnerstag noch mal ein Heimspiel haben und diese überragende Saison gemeinsam mit unseren Fans feiern dürfen.“