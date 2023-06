Das ist bei Kinderwunsch zu beachten

In den 1980er-Jahren schrieben Ärztinnen und Ärzte in den USA erstmals über das Auftreten einer neuen Krankheit, die gesunde, junge, homosexuelle Männer betrifft - die Rede war von AIDS. Im Laufe der Zeit stellte man dann fest, dass diese Erkrankung unabhängig vom Geschlecht und der sexuellen Orientierung auftreten kann. Mittlerweile ist das Virus weltweit verbreitet. „HIV wird in erster Linie über Geschlechtsverkehr übertragen“, so Armin Rieger von der Universitätsklinik für Dermatologie an der Med Uni Wien. Dank der medizinischen Fortschritte ist es mittlerweile gut behandelbar.