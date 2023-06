Kate bloßgestellt! Prinz William tadelt seine Frau

Am 1. Juni wurde in der jordanischen Hauptstadt Amman die Hochzeit von Kronprinz Hussein (28) und seiner Angetrauten Rajwa Al Saif (29) gebührend gefeiert. Die Kulisse war traumhaft und die Stimmung unter den Gästen ausgelassen, zumindest bei den meisten. Was auch immer Prinz William aber missmutig stimmte, seine Ehefrau musste seinen Blitzableiter spielen.