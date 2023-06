Heuer schon 54 Mal Raubtier-Alarm in Tirol

Mit Stand 29. Mai 2023 wurden laut offiziellen Zahlen des Landes 54 Mal Großraubtiere in Tirol gesichert nachgewiesen. Zum Vergleich: Im selben Zeitraum 2022 waren es 29. Im Vorjahr wurden in Tirol 19 verschiedene Wolfsindividuen per DNA identifiziert und drei verschiedene Bären.