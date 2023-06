Das erwartet Sie bei „Beat the City“

Erlebe bei „Beat the City“ den Charme von Österreichs Städten einmal anders! Die Hindernisläufe in Graz und Innsbruck bieten die perfekte Gelegenheit dazu. Der fulminante Auftakt beim Linzathlon am 13. Mai war der erste „Beat the City“-Streich. Nun läuft der Countdown für die spektakulärste Sightseeingtour durch Graz und Innsbruck.