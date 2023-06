Mann fand Skorpion in Salzburger Werkstatt

Giftiger Achtbeiner saß in einer Kiste voller Früchte

Weit gefährlicher und größer ist da ein anderer Bewohner des giftigen Mini-Zoos. Der „Judäische Skorpion“ ist bereits seit geraumer Zeit in der „Welt der Gifte“ zu Hause. „Er kam aus dem Reformhaus in Bad Reichenhall zu uns. Er saß dort in einer Kiste voller Grapefruits aus dem Nahen Osten“, sagt Kley. Er taufte den Achtbeiner „Brian“.