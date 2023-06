Wirbel um Eintritt zu Jugendbewerb der Feuerwehr

Perfektes Wetter, viele motivierte Kinder und stolze Eltern. Vor dem Bezirksbewerb der Feuerwehrjugend in Krems am vergangenen Samstag war eigentlich alles angerichtet – eigentlich. Denn am Samstagmorgen erreichte die Eltern eine Nachricht, die die Vorfreude mancher Erwachsener auf den Bewerb sogleich trübte. Weil dieser nämlich in der Julius-Raab-Kaserne in Mautern ausgetragen wurde, durften nur österreichische Staatsbürger zusehen. „Ich habe gefragt, ob das ein Scherz ist. Ist es aber leider nicht“, teilte ein Teilnehmer den Eltern in der Nachricht vorab mit.