Fahrerin wich Tier aus und landete mit Pkw im Wald

Kurz vor 21 Uhr fuhren die drei jungen Frauen auf der Drautalbundesstraße von Lienz in Richtung Sillian. Die 20-jährige Einheimische am Steuer war nicht alkoholisiert. Auf Höhe Margarethenbrücke in Anras befand sich laut Polizei vermutlich ein Tier am rechten Straßenrand, weshalb die Frau das Lenkrad verriss. Daraufhin geriet der Wagen ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Das Auto stürzte über einen Abhang, überschlug sich und blieb in einem Waldstück auf der Beifahrerseite liegen.