Ausland winkt! Trainer Schmidt verlässt Altach

Altach die Zweite habe nach zehn Runden ein gutes Ende gefunden. „So sollte es auch in die Geschichte eingehen“, sagte Schmidt. Er lehnte ein „sehr faires, korrektes“ Angebot der Vorarlberger auch aus einem bestimmten Grund „nach reiflicher Überlegung“ ab. „Es gibt vielleicht die eine oder andere Möglichkeit in naher Zukunft, auf internationalem Parkett in einem Trainerteam mitzuwirken, die Möglichkeit möchte ich mir offen halten“, verlautete Schmidt. Er hoffe auf eine Station, die lohnend sei. „Es liegt aber nicht in meiner Hand, deshalb will ich jetzt einmal den Erfolg genießen und warten.“