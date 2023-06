Sevilla EL-Sieger ++ Mayer zurück im Ski-Zirkus

Der FC Sevilla sichert sich zum siebenten Mal den Titel in der Europa League, die Favoriten bei den French Open geben sich keine Blöße und Matthias Mayer kehrt in neuer Rolle in der Ski-Weltcup zurück. Das und noch mehr sind die Themen der Krone Sport-News am Donnerstag, dem 01. Juni, mit Moderator Michael Tiroch.