Im Vorjahr weniger Millionäre mit weniger Vermögen

Der Rückgang fiel in Österreich noch etwas stärker aus als im weltweiten Durchschnitt, wo es mit einem Minus von 3,3 Prozent auf 21,7 Millionen Dollarmillionäre aber ebenfalls den stärksten Rückgang seit zehn Jahren gab. Der Wert des Vermögens aller Dollarmillionäre der Welt sank um 3,6 Prozent auf 83 Billionen Dollar, so das Unternehmen in seinem aktuellen World Wealth Report. Grund waren die geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheiten.