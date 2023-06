Land OÖ gibt Bauern mehr Geld für Investitionen

Tierfreundliche Haltung ist ein Schwerpunkt

Was passiert mit dem Geld? Es ist ein weiterer Beitrag zur Kofinanzierung von Agrarinvestitionen von EU, Bund und Land. In den vergangenen Jahren wurden beispielsweise rund 150 Mio. Euro in besonders tierfreundliche Haltung von Rindern, Schweinen und Geflügel investiert, daneben etwa auch in Melkroboter (Zahl liegt in Oberösterreich bereits bei 670), automatisierte Fütterungssysteme oder Entmistungsroboter.