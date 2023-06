Die kleine Botin wandert mit den Kindern

Aber: Wandern ist meist für Kinder nicht besonders „aufregend“ - deshalb ist es mir wichtig, die Touren mit ein bisschen Vorbereitung zum Abenteuer zu machen. Wir lieben es, gleich mal ein bisschen Sinn in die Sachen zu bringen und nehmen immer ein leeres Sackerl mit, um Müll, den wir im Wald oder am Wegrand finden, direkt aufzuheben und dann später wegzuwerfen. Auch immer eine „Herz“ ist ein Picknick, entweder auf halbem Weg oder am Ziel. Schätze sammeln, also Schneckenhäuser, lustige Steine oder besondere Blätter, ist bei den Kleinen meist eine gute Beschäftigung während des Gehens. Die größeren Kids sind mit dem Smartphone ausgestattet und bekommen einen „Fotoauftrag“. Der schönste Schmetterling, der größte Käfer oder einfach eine schöne Blüte. Am Ende vergleichen wir dann die Bilder und drucken sie daheim als Erinnerung aus.