7700 Krähen „vogelfrei“: Tierschützer alarmiert

Im Vorjahr gab es ein Jagdverbot für Krähen, das damit begründet wurde, dass sich deren Population seit 2008 ohnehin halbiert hat. Heuer sind die Vögel aber, vor allem laut Landwirten, wieder ein eklatantes Problem. Weswegen das Land - zuständig ist SPÖ-Landesrätin Ursula Lackner - eine Verordnung konzipiert hat: 7700 Krähen dürfen demnach jeweils in den nächsten drei Jahren zur „letalen Vergrämung“ entnommen werden, was also dem Abschuss durch Jäger entspricht.