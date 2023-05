Brandursache Zigarette trotz striktem Rauchverbot?

Seit mehr als zehn Jahren Rauchverbot

In Niederösterreichs Kliniken gilt seit mehr als zehn Jahren ein generelles Rauchverbot, Ausnahmen sind definierte Raucherzonen. Die Einhaltung dieser Regelungen soll auch streng kontrolliert werden. Mitarbeiter würden speziell geschult, Verfehlungen - also das Rauchen in Bereichen, in denen dies nicht erlaubt ist - geahndet. Wie es dem Patienten dennoch gelang, in seinem Zimmer ungehindert eine Zigarette zu rauchen, bleibt weiterhin ein Rätsel.