Neuer Rad-Tourentipp: Startschuss beim Kaiserhaus

Künftig liefert Ihnen die „Tiroler Krone“ jede Woche einen Tipp für eine E-Bike-Tour in Tirol. Die erste Ausgabe unserer Serie „Stromaufwärts - Stromabwärts“ führt uns zum Kaiserhaus in Brandenberg. Für diese mittelschwere E-Mountainbike-Tour ist eine gute Grundkondition erforderlich. Wir starten entweder in Aschau (Brandenberg) oder alternativ in Landl-Hinterthiersee.