Wildpinkler-Problem am Set vom Bergdoktor

„Es ist tatsächlich so, dass in den letzten Jahren einige Fans und Besucher auf dem langen Weg bei uns hier nach Ellmau zur Praxis, wo der Bergdoktor ordiniert, wie es in Österreich heißt, die Notdurft nicht mehr zurückhalten konnten und es auch zu diesen Vorfällen kam - und wir deswegen jetzt eine öffentliche Toilette hinter dem Haus haben“, plauderte der Schauspieler aus. Seither seien die Besucher „glücklicher, als sie es vorher waren“.