Jordanien befindet sich im Hochzeitsfieber

In ihrer Ansprache auf der Feier bezog die Königin das ganze Land mit ein. „Wie jede Mutter habe ich lange von dieser Hochzeit geträumt“, sagte Rania und fuhr an die elf Millionen Jordanier gewandt fort: „Hussein ist Euer Sohn und Ihr seid seine Familie und das ist Eure Hochzeit.“ So offen zeigen sich die konservativen Monarchien in der arabischen Welt sonst nicht, sie gewähren kaum Einblicke in das Privatleben ihrer Mitglieder.