„Wir entdecken Juwele“

Viele Menschen wissen gar nicht, welche Juwele es ganz in ihrer Nähe zu entdecken gibt„, schwärmt Natur- und Tierliebhaberin Maggie Entenfellner von den Regionen, die sie für ihre Sendung “Zurück zur Natur„ besucht. Auch nach zehn Jahren gehen ihr die interessanten Plätze und Menschen noch lange nicht aus: “Es ist ein Glück für mich, in jeder Folge so spannende Leute zu treffen, die mit und von der Natur leben. Vom Klöppeln bis zum Blumenkranzbinden habe ich schon alles ausprobieren dürfen.„ So manches wendet sie später auch zu Hause an: “Vor Kurzem haben wir in Gastein gedreht, wo ich erlebt habe, wie man Hustenzuckerln selber machen kann. Ich freue mich schon darauf, das bald auszuprobieren und meine Kolleginnen damit zu versorgen!"