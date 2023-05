Vandale nahm Schutzweg und Telefonzelle ins Visier

Zugeschlagen hat der Vandale in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ins Visier nahm er einen Schutzweg auf der Landesstraße von Dölsach sowie eine an der Straße angrenzende Telefonzelle, die zu einer Bücherei umgebaut wurde. „Der Täter besprühte die Telefonzelle auf beiden Seiten mit der Aufschrift ,PICHLA‘ in roter Farbe“, heißt es von der Exekutive. Die Höhe des Schadens kann noch nicht beziffert werden.