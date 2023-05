Mit steirischem Teamwork über die magische Grenze

Die andere „magische Grenze“ könnte der Steirer bald knacken: Aktuell wirft ihn das Live-Weltranglistenranking auf Position 105 aus - die Top-100 sind in Reichweite! „Der Ofi hat mittlerweile in jedem Bereich ein höheres Grundlevel“, weiß Touring-Coach Stefan Rettl. „Steve“ kennt Ofner seit „gut 20 Jahren, wir sind nebeneinander aufgewachsen.“ Rettl, einst selbst auf der Tour (Futures) unterwegs, konzentriert sich mittlerweile aber voll auf die Trainerarbeit, betreut zudem in Kindberg und Bruck zwei Akademiestandorte.