Tierquälerei: Hündin unversorgt zu Hause gelassen

Hündin fand neues Zuhause

Zu Weihnachten wurde das Tier schließlich von einem Salzburger adoptiert. Mit dem neuen Besitzer erlebt die Hündin nun das, was ihr so lange fehlte - ausgiebige Spaziergänge. Das Gericht sprach dem Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen (OÖ), welcher „Lissy“ im November 2022 aufgenommen hatte, 1.000 Euro für die Versorgung des Hundes zu.