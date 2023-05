Grillitsch vor Abgang bei Ajax Amsterdam

Schlechteste Saison in 14 Jahren

Ajax hat keinen Titel gewonnen und in der Liga nur den dritten Platz erreicht. Für den erfolgsverwöhnten Verein war die Saison die schlechteste in 14 Jahren. Van der Sar wird der sportliche Absturz zum Teil angelastet. So wird er von Fans für den Abgang von Trainer Erik ten Hag zu Manchester United vor einem Jahr verantwortlich gemacht. Dessen Nachfolger Alfred Schreuder war im Jänner entlassen worden. Der 52-Jährige Van der Sar hatte als Tormann zahlreiche nationale und internationale Erfolge mit Ajax erzielt.