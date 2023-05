Lieferengpässe: Wie ist die Lage vor dem Sommer?

Lieferengpässe als Problem der Globalisierung

Die Herausforderung sei Priv.-Doz. DDr. Saiko zufolge eine globale. Hintergrund: Viele Hersteller auf der ganzen Welt produzieren aus Kostengründen nur mehr an ein oder zwei Standorten, vorzugsweise in Asien. „Und wenn jetzt an so einem Standort ein Defekt passiert und die Produktion zum Stillstand kommt, dann kann man sich unschwer ausmalen, dass dementsprechend sehr schnell globale Lieferschwierigkeiten auftreten“, so der Mediziner im Talk mit Raphaela Scharf. Die Gründe können dabei vielfältig sein: Vom technischen Defekt über einen nicht verfügbaren Rohstoff bis hin zu Banalitäten wie fehlendem Verpackungsmaterial, wie das Präsidiumsmitglied der Österreichischen Apothekerkammer zu bedenken gibt. Hinzu kam in den letzten Jahren vor allem auch die rigide Corona-Politik in den fernöstlichen Staaten als Grund für die erschwerten Produktionsbedingungen.