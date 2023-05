Lenker (28) schlug mit Kopf gegen Fels in Bach

Ein Ausflug eines Amstettner Motorradclubs in den Süden endete leider vorzeitig: Ein 45-Jähriger stürzte in Oberwölz, zwei junge Männer wurden dort über eine Böschung geschleudert. Der 28-Jährige unter ihnen prallte mit dem Kopf genau gegen einen Felsen in einem Bach. Er blieb regungslos liegen.