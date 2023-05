Wie kleines Kalb eine große Suchaktion auslöste

Das Leben auf der Weide war einem Kalb in Eichberg bei Gloggnitz im südlichen Niederösterreich offenbar zu langweilig. Bereits am vergangenen Mittwoch dürfte das fröhliche Fleckvieh daher das Weite gesucht haben. Der verzweifelte Landwirt konnte das abenteuerlustige Tier selbst nicht mehr finden, er alarmierte die Feuerwehr. Sofort machten sich die Kameraden in voller Mannstärke auf die Suche nach dem muhenden Ausreißen – Felder, Wege und auch der nahe Forst wurden abgesucht.