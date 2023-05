„Gutes Gespräch mit Hasan - mit Oliver Kahn nicht“

Rede und Antwort stand am Sonntag auch Kahns Nachfolger Jan-Christian Dreesen, der seinen Plan, in Ruhestand zu gehen, beiseite legte, um einen Zweijahresvertrag als Bayern-CEO zu unterschreiben. „Wenn man etwas gerne macht und es einem das Herz berührt, ist man bereit, seine Planung zu ändern. Ich bin dem Angebot der Bayern sehr gerne nachgekommen“, erklärte der 55-Jährige. Über die Frage, wer in die Fußstapfen von Salihamidzic treten wird, habe sich der Verein ebenfalls bereits Gedanken gemacht. „Es ist aber noch zu früh“, so Hainer.