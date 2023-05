Großartige Feuershow und köstliche Barbarenspieße

Der Duft orientalischer Gewürze, von geschmolzenem Käse und von frisch gebrannten Nüssen zieht zur Mittagszeit durch das großzügig angelegte Areal der Josefsburg auf der Festung Kufstein. In diesem architektonisch großzügig angelegten historischen Rondell, in dessen Zentrum eine große Show-Bühne steht, befindet sich der Markt des Ritterfests Kufstein. Der Ort, an welchem der Mittelalter-Fan jeglichen Alters das erhält, was sein Herz sich wünscht - vom prächtigen Gewand eines Edelmannes hin zu zarten Spitzenstoffen für den neuen Schleier des Burgfräuleins. Aber auch für leibliche Genüsse wird hier in mannigfaltiger Art und Weise gesorgt.