LIVE ab 17 Uhr: TSV Hartberg muss gegen Ried ran

Hartberg-Trainer Schopp: „Werden alles raushauen, was wir drinnen haben!“

Hartberg hat den Klassenerhalt bereits fixiert und will im letzten Heimspiel der Saison auch das vierte Saisonmatch gegen die Rieder gewinnen. „Wir wissen, dass wir gegen einen Gegner spielen der enormen Druck hat. Auf der anderen Seite sind wir eine Mannschaft, die sich nach der sehr harten Saison passend bei unserem Publikum verabschieden und ihnen Lust auf mehr für die nächste Saison machen will. Wir werden alles raushauen, was wir drinnen haben, um ein gutes Resultat zu erzielen“, erklärte Trainer Markus Schopp.