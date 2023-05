LIVE ab 17 Uhr: Altach empfängt Austria Lustenau

Altach-Trainer Schmidt: „Bin überzeugt, dass wir das große Ziel erreichen!“

„Wir haben uns letzte Woche in Ried einen Matchball erarbeitet. Das Leuchten in den Augen der Spieler ist dann schon eine Spur größer geworden. Ich denke, die Richtung stimmt und bin überzeugt, dass wir das große Ziel erreichen“, blickte Altach-Trainer Klaus Schmidt optimistisch nach vorne. Das 1:0 im Innviertel war erst der zweite Sieg im „unteren Playoff“, aber ein ganz wichtiger, zumal der Abstand auf das Tabellenende auf drei Punkte ausgebaut werden konnte. Bei Punktegleichheit hätten die Vorarlberger wegen der Abrundung nach dem Grunddurchgang die Nase vorne. Die Rieder treten zeitgleich in Hartberg an. In der Cashpoint Arena wird das Ergebnis des Parallelspiels nicht durchgesagt. „Die Spieler sollen sich auf ihre Sache konzentrieren“, betonte Schmidt. Sollte es im Ländle-Derby Unentschieden stehen, werde sich der Altach-Coach selbst das eine oder andere Mal über den Stand in Hartberg informieren.