Toni Polster: „Das muss man den Basler fragen“

Zum Hintergrund: Toni Polster hatte als FC-Köln-Legionär in der vorletzten Deutsche-Bundesliga-Runde der Saison 1996/97 dem FC Bayern die Tür zur Meisterschaft geöffnet - weil er Verfolger Leverkusen mit einem Triplepack vom Thron stürzte. Als Dank dafür präsentierte Bayern-Star Mario Basler bei der Meisterfeier auf dem Münchener Marienplatz ein großes Toni-Polster-Plakat - als Dank für die Unterstützung. Die Bayern-Fans jubelten. Ob es also das Plakat noch gibt, wird Toni Polster in einem Social-Media-Schnipsel von Michael Fally gefragt. „Das muss man den Basler fragen“, sagt er. Hintergedanke der Frage: der aktuelle Titelkampf in der deutschen Bundesliga. Polster wie auch Konsel sind sich einig: „Das lässt sich Dortmund nicht mehr nehmen.“