Verwirrspiel um teuer verkaufte Wohnungen

Bei der ENW nachgefragt heißt es, dass man Rechtsmittel gegen dieses Urteil einlegen werde. Außerdem handle es sich um ein Urteil von vielen: „Es sind Verfahren in Graz am Landesgericht, am Bezirksgericht West und in Leoben anhängig. Am Bezirksgericht West wurde kürzlich ein Kläger mit identem Klagsinhalt abgewiesen, er hat dagegen berufen. Es gibt also zwei konträre, nicht rechtskräftige Urteile“, sagt Geschäftsführer Alexander Daum.