Wien: Mann wollte Kleidung in Geschäft stehlen

Auf frischer Tat wurde am Mittwochnachmittag ein Dieb in einem Bekleidungsgeschäft in der Inneren Stadt in Wien ertappt. Mitarbeiter fanden in einer Umkleidekabine abgeschnittene Etiketten, Diebstahlsicherungen und eine Umhängetasche mit Ausweisdokumenten. Nach einem Fluchtversuch wurde der Täter von der Polizei gefasst.