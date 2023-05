Flauschiger Nachwuchs in der Tierwelt Herberstein

Babyboom in Herberstein: In diesem Frühjahr haben bereits ein Tapir, Bison-Dame „Diana“, Känguru „Jumpy“ und ein ganzer Kindergarten an Zwergziegen das Licht der Welt erblickt. Nun kommen auch noch fünf kleine Polarwölfe hinzu. Nach einem Vierer-Wurf im Vorjahr darf sich das Alpha-Paar „Bjelle“ und „Herbert“ heuer über ein flauschiges Quintett freuen. Die fünf Welpen haben die ersten Wochen in der Wurfhöhle verbracht, mittlerweile erkunden sie unter der Obhut der drei großen Schwestern das große Freigehege.