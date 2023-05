Tiere als Opfer von Social-Media-Posts

Aber einige dieser sogenannten Petfluencer sind durchaus kritisch zu betrachten. Vielfach werden Tiere von ihren Haltern gezielt in Szene gesetzt, um Likes und Reichweite zu erzielen. Manchmal werden sie verkleidet oder in unnatürliche Situationen gebracht. Das Wohl der Tiere steht dabei leider nicht immer im Vordergrund. Auch Szenen, in denen Kinder mit Tieren spielen und Letztere eigentlich total gestresst sind, werden leider immer wieder gepostet“, so die Expertin.