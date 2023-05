„Fall Juventus“ macht Italiens Serie A zur Farce!

Offen, ob der zuletzt bestätigte Zehn-Punkte-Abzug das letzte Urteil in der wenig schmeichelhaften Causa war. Juventus könnte erneut Einspruch einlegen, somit vielleicht die Endtabelle der Serie A, in der Napoli ja längst als Meister feststeht, nach Ende der Meisterschaft erneut durcheinanderwirbeln. Um das zu verhindern, will jetzt Juve selbst dem nächsten drohenden Prozess (15. Juni) zuvorkommen, einen Vergleich anstreben, um sich quasi „freizukaufen“.