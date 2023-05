Baustelle Arlbergtunnel: Mann stürzt über Böschung

Ein Einheimischer (29) stieg am Dienstag gegen 8.30 Uhr in St. Jakob am Arlberg bei der derzeitigen Baustelle beim Arlbergtunnel auf einen Lkw, von welchem Rohre abgeladen werden sollten. Plötzlich stürzte der Mann aus bisher unbekannter Ursache vom Lkw und in der Folge über eine Böschung. Der Mann zog sich beim Sturz erhebliche Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.