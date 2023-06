Vom „Pizza Face“ zum Topmodel: Heidi Klum ist 50

In der Schule als „Pizza Face“ gehänselt

Selbst sagte Heidi Klum 2004 in einem Live-Interview mit dem US-Fernsehsender CBS, nicht ihre Traumfigur, sondern „Verbissenheit und harte Arbeit“ hätten ihr zum Welterfolg verholfen. Sie habe nie locker gelassen und immer ein bisschen härter und länger gearbeitet als die anderen. 2022 wiederum verriet sie in „GNTM“, dass sie in der Schule wegen ihrer vielen Pickel als „Pizza Face“ gehänselt worden sei. „So kriegt man von Anfang an eben eine harte Schale.“