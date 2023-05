Agentur bestätigt gutes Rating des Landes OÖ

Vorsorge für Stärkung in Krise

„Das aktuelle Rating zeigt einmal mehr, dass sich der Konsolidierungskurs der letzten Jahre gerade in herausfordernden Zeiten bezahlt macht. Nur durch das konsequente Schuldenabbauen in wirtschaftlich guten Zeiten, ist Oberösterreich in der Lage, etwa durch den OÖ Plan oder den Zukunftsfonds, den Wirtschaftsstandort auch in der Krise weiter zu stärken“, unterstreicht Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer.