Taggenbrunner Festspiele: Musikalische Grenzgänge

Vier Men in Black? Das lässt so manchen Cineasten an die Science-Fiction-Komödie denken. Außerirdische Begegnungen hat man als Besucher auch, wenn das SIGNUM Saxophone Quartet seine Hörerschaft in unterschiedlichste (musikalische) Welten katapultiert und sich dabei so schwerelos mit Klassik, Jazz, lateinamerikanischen Rhythmen oder Balkan-Beat spielt, dass es an Klangmagie grenzt.