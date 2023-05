Schlepper raste mit 160 km/h davon

Kein Tag ohne Schlepperprozesse in Eisenstadt: Am Dienstag musste sich David D. vor dem Schöffensenat verantworten. Der Georgier hatte rücksichtslos Menschenleben gefährdet und log beim Prozess, dass sich die Balken bogen. Doch der Reihe nach. Nachdem der 29-Jährige bereits zwei Schlepperfahrten von Deutschland nach Österreich durchgeführt hatte, probierte er es am 13. März ein drittes Mal. In Nickelsdorf wollten ihn Beamte kontrollieren. Da trat D. aufs Gas, raste über die B 10, flüchtete weiter auf die A 4 und dann auf die A 6.