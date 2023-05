So sparen Salzburger jetzt noch Geld beim Urlaub

60 Prozent der Salzburger setzen auf das Auto

Knapp 60 Prozent der Salzburger wollen mit dem Auto in den Urlaub – das ist ein rot-weiß-roter Topwert. Da verwundert es nicht, dass Italien und Kroatien mit Respektabstand ganz oben in der Reisegunst stehen. Ein Trend lautet aber speziell heuer All-inclusive – damit wird vor allem in teils neuen, luxuriösen Anlagen in der Türkei geworden. „Das ist sehr nachgefragt, weil man dann Kostensicherheit hat und das Preis-Leistungsverhältnis dort am besten ist“, erklärt Sophie Strasser von Weltweit Reisen mit Sitz in Eugendorf.