Tiroler CleanUp Days: Müll der anderen aufklauben

Wer gern draußen unterwegs ist, kommt hin und wieder unweigerlich an weggeworfenem Müll vorbei. Die Tirol CleanUp Days, initiiert vom Brotzeitbox-Hersteller Patron, sagen diesem Problem den Kampf an: An vier Tagen, zuletzt über das verlängerte Christi-Himmelfahrt-Wochenende, waren freiwillige Müllsammler durchs ganze Land unterwegs und nahmen mit, was andere liegengelassen haben. Heuer fand die Aktion zum zweiten Mal statt.