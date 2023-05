88-jähriger Steirer fuhr drei Kinder nieder

Ein 88-jähriger Steirer fuhr drei Schüler auf einem Schutzweg nieder und verletzte sie schwer. Doch der Angeklagte will sich an nichts erinnern können, weder an Kinder noch an einen Zebrastreifen. Den Führerschein hätte er aber gern wieder. Der Prozess in Graz wurde wegen eines Gutachtens vertagt.