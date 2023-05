Ziegenbart-Radler ließ nach Unfall Opfer zurück

Zum Zusammenstoß zweier Radfahrer kam es am Sonntag im Gemeindegebiet von Tiefgraben. Dabei fuhr eine 83-Jährige mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg auf Höhe des Badeplatzes Tiefgraben. Aus noch unbekannter Ursache kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Radfahrer, wodurch die Pensionistin seitlich vom Rad stürzte und leichte Verletzungen erlitt. Der Unfallgegner hielt zwar kurz an, als die 83-Jährige jedoch dessen Namen verlangte und ein Foto anfertigen wollte, schwang er sich auf sein Fahrrad und fuhr Richtung Zell am Moos davon.