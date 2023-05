„Hoffentlich ist die ganze Welt gegen mich“

Über 17.000 Tickets sind für heute weg. Bemerkenswert, zumal Rapids Fans nach der Derbypleite „Wir haben die Schnauze voll“ skandierten. „Die Enttäuschung geht an niemandem spurlos vorbei“, hat Zoki Barisic nach vielen emotionalen Tiefschlägen dafür Verständnis. Das verlorene Cupfinale, in der Liga fünf Spiele sieglos, Platz fünf - in den Fan-Foren wurde der Schuldige längst ausgemacht, wird (wieder einmal) die Ablöse eines Trainers gefordert.